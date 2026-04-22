Erzurum\'da Çocuk Bayramı Etkinliği

Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çocuk Servisi koridorunda düzenlenen etkinlik alanı balonlarla süslendi, çocuklar için pasta kesildi.

Bazı çocukların şiir okuduğu etkinlikte kimi çocuklar da balonlar arasında eğlenceli vakit geçirdi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, burada yaptığı konuşmada, tüm çocukların bayramını kutladı.

Fakirullahoğlu, 23 Nisan'ın Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara hediye edildiğini belirterek, "Dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir bayram, hastanemizde tedavi gördükleri sürede eğitimlerini alan çocuklarımız için organizasyon hazırladık." dedi.

Çocukların gelecekteki önemine değinen Fakirullahoğlu, "Çocuklarımız geleceğimiz, buradaki öğretmenlerimiz, tedavilerine yardımcı olan doktor, hemşire ve tüm sağlık ordumuzla bu geleceğin en iyi şekilde şekillenmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yapılanlar bundan sonrası için de inşallah güzel bir temel oluşturur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.