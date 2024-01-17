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Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde H.B., E.B., E.B. ve E.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.A. bacak ve karın kısmından, H.B. ise bacak kısmından bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olaya karışan 2 çocuğu gözetim altına aldı.

Erzurum\'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
17.01.2024 - 00:21,
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Erzurum'da çocuklar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, H.B. (16), E.B. (15), E.B. (16) ve E.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. bacak ve karın kısmından, H.B. ise bacak kısmından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan 2 çocuğu, ailelerinin ihbarı üzerine gözetim altına aldı.

Kaynak: AA
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Erzurum, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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