Erzurum'da yürütülen koruma, denetim ve izleme çalışmaları sonucunda yaban ve çengel boynuzlu dağ keçisi sayısının 3 bini aştığı belirlendi.

Kentte yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin yaşam alanları düzenli olarak takip ediliyor.

Kaçak avcılığın önlenmesi, hayvanların doğal yaşam alanlarının korunması ve özellikle kış aylarında besin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sahada koruma, denetim ve yemleme faaliyetleri yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında teknolojik takip sistemlerinden de yararlanan ekipler, hayvanların hareketlerini ve yaşam alanlarını izleyerek türlerin korunmasına yönelik tedbirleri sürdürüyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen envanter ve izleme çalışmaları sonucunda Erzurum'da yaban keçisi sayısının yaklaşık 2 bin 700'e, çengel boynuzlu dağ keçisi sayısının ise 300'ün üzerine çıktığı belirlendi.

Bölgede 2024 yılında ise 2 bin 300 civarında yaban keçisi, 250 civarında ise çengel boynuzlu dağ keçisinin tespit edildiği bildirildi.

"Popülasyonlarının giderek arttığını gözlemliyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Selçuk Karakaş, AA muhabirine, Erzurum'un sahip olduğu sarp araziler ve biyolojik çeşitlilik sayesinde Doğu Anadolu'da yaban ve çengel boynuzlu dağ keçilerinin en önemli yaşam alanlarından biri olduğunu söyledi.

Düzenli olarak gerçekleştirilen envanter ve izleme çalışmaları sonucu Erzurum'da yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisinin sayısında artış olduğunu ifade eden Karakaş, "Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz envanter ve izleme çalışmalarında yaban keçisi sayısını yaklaşık 2 bin 700, çengel boynuzlu dağ keçisi sayısını ise 300'ün üzerinde tespit ettik. Yürüttüğümüz koruma ve yemleme çalışmaları sayesinde bu türlerin popülasyonlarının giderek arttığını gözlemliyoruz." dedi.

Karakaş, kaçak avcılıkla mücadele, insan baskısının azaltılması, hassas alanların koruma altına alınması ve kış aylarında yapılan yemleme faaliyetlerinin popülasyon artışına katkı sağladığını belirterek, "Yaban keçilerinin yaşam alanlarının bütünlüğünü korumak bizim için kritik öneme sahip. Erzurum'un kuzey ilçeleri keçilerin önemli yaşam alanlarını oluşturuyor. Türler üzerindeki insan baskısını en aza indirmek için çalışmalar yürütüyor ve hassas alanlar ilan ediyoruz. Bu şekilde koruma tedbirlerini artırıyoruz. Yaptığımız koruma ve kontrol faaliyetleri, yasa dışı avcılıkla mücadele ve kışın yoğun geçtiği dönemlerde gerçekleştirilen yemleme çalışmaları, türlerin popülasyonlarının artmasına katkı sağlıyor." diye konuştu.