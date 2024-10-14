Erzurum'da Dolandırıcılık Operasyonu

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Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen zimmet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zimmet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yaptı.

Erzurum, Bursa, Mersin, Bilecik ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 10'u ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.