Erzurum'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı

Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş öğretmen Z.G'yi yakaladı.
Firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ??????
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