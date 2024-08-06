Erzurum'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı

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Erzurum'da FETÖ üyeliğinden hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş öğretmen Z.G'yi yakaladı.

Firari FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ??????