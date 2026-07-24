Erzurum'da Güvenlik Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da Güvenlik Uygulaması

24.07.2026 01:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

500 polisle gerçekleştirilen huzur uygulamasında güvenlik ve vatandaş ilişkisi güçlendirildi.

Erzurum'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasını sahada yöneten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentte güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Erzurum'da güven ortamının sağlanması amacıyla Karaburun'un koordinasyonunda, kent merkezinde belirlenen güzergahlarda oluşturulan noktalarda iki saat süren huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten Karaburun, polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinde nezaket kurallarına uymaları talimatını verdi.

Bazı noktalardaki denetimlerde vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Karaburun uygulama öncesi yaptığı konuşmada, polis ve halk arasındaki ilişkinin önemli olduğunu söyledi.

Uygulamanın yaklaşık 500 polisle gerçekleştiğini belirten Karaburun, "Erzurum'un her noktasında, vatandaşımız 24 saat huzuru, güvenliği yaptığımız çalışmalarla sonuna kadar hissedecek. Vatandaşımızın sürekli yanında olacağız." dedi.

"Vatandaşımızın yanında suçlunun karşısındayız"

Karaburun, suçla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şöyle konuştu:

"Amacımız nerede kural tanımayan, suç işleyen ya da suç işlemeyi hayatının merkezine koyan, topluma ve insanlara düşman biri varsa onu bulup hukukun emrettiği şekilde hak ettikleri yere teslim etmek. Bütün suçların peşindeyiz. Erzurum'da son aranan yakalanıp hukukun önüne çıkarılana ve son suçlu artık ıslah olup hayatını kurallara uygun şekilde devam ettirene kadar kural tanımayanların peşinde ve yakasındayız. Bunu yaparken vatandaşımızın huzurunu ve mutluluğunu amaçlıyoruz. Hiçbir zaman vatandaşımızın rahatsız olmasını uygulamalarımızdan sıkıntı çekmesini istemeyiz. Vatandaş başımızın tacıdır. Halkımız mutlu ve huzurlu şekilde Erzurum'da yaşayacak, bunun için alın teri döküyoruz. Vatandaşımızın yanında, suçlunun karşısındayız."

Kaynak: AA

Güvenlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Güvenlik Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı 2’si bekçi 3 yaralı Otomobille çarpışan polis aracı yan yattı! 2'si bekçi 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı
Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek nükleer anlaşma

23:51
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
Vincenzo Italiano: Tek gol attığımız için üzgünüm
22:52
Beşiktaş, Midtjylland’ı tek golle yıktı
Beşiktaş, Midtjylland'ı tek golle yıktı
22:32
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
Sokakta çıkan tartışmada birbirini bıçakladılar
22:11
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar
21:54
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
21:45
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 02:34:33. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Güvenlik Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.