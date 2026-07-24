Erzurum'da Güvenlik Uygulaması

Erzurum'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasını sahada yöneten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentte güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Erzurum'da güven ortamının sağlanması amacıyla Karaburun'un koordinasyonunda, kent merkezinde belirlenen güzergahlarda oluşturulan noktalarda iki saat süren huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten Karaburun, polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinde nezaket kurallarına uymaları talimatını verdi.

Bazı noktalardaki denetimlerde vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Karaburun uygulama öncesi yaptığı konuşmada, polis ve halk arasındaki ilişkinin önemli olduğunu söyledi.

Uygulamanın yaklaşık 500 polisle gerçekleştiğini belirten Karaburun, "Erzurum'un her noktasında, vatandaşımız 24 saat huzuru, güvenliği yaptığımız çalışmalarla sonuna kadar hissedecek. Vatandaşımızın sürekli yanında olacağız." dedi.

"Vatandaşımızın yanında suçlunun karşısındayız"

Karaburun, suçla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, şöyle konuştu:

"Amacımız nerede kural tanımayan, suç işleyen ya da suç işlemeyi hayatının merkezine koyan, topluma ve insanlara düşman biri varsa onu bulup hukukun emrettiği şekilde hak ettikleri yere teslim etmek. Bütün suçların peşindeyiz. Erzurum'da son aranan yakalanıp hukukun önüne çıkarılana ve son suçlu artık ıslah olup hayatını kurallara uygun şekilde devam ettirene kadar kural tanımayanların peşinde ve yakasındayız. Bunu yaparken vatandaşımızın huzurunu ve mutluluğunu amaçlıyoruz. Hiçbir zaman vatandaşımızın rahatsız olmasını uygulamalarımızdan sıkıntı çekmesini istemeyiz. Vatandaş başımızın tacıdır. Halkımız mutlu ve huzurlu şekilde Erzurum'da yaşayacak, bunun için alın teri döküyoruz. Vatandaşımızın yanında, suçlunun karşısındayız."