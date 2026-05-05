Erzurum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

05.05.2026 23:17
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Erzurum'da protesto edildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesince, akşam namazının ardından Mustafa Lala Paşa Camisi'nin yanındaki alanda İsrail'in filoya yönelik saldırısına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi Teşkilat Başkanı Adem Macit, dünyanın işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu söyledi.

Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in korsan saldırısına uğradığına dikkati çeken Macit, "Bu saldırı sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak, tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah'ın izniyle zulmün sonunu getirecektir." ifadelerini kullandı.

"Aktivistler, bugün sadece Gazze'nin değil insanlığın onurunu savunmaktadır"

Macit, bugün Akdeniz'in dalgalarının, sadece Sumud'un teknelerini değil umudu ve mücadeleyi taşıdığını dile getirdi.

"Çok sayıda gemi ve tekne, şu anda Gazze'ye doğru seferine devam ediyor." diyen Macit, şunları kaydetti:

"Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor. Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır. Avrupa kıyılarına yakın uluslararası sularda yapılan bu saldırıya karşı Yunanistan kara sularında seyrine devam eden filoya destek için Yunan halkı sokaklara çıkmalı ve destek vermelidir. Söz konusu Müslüman coğrafyası olduğunda 'insan hakları' maskeleri düşen, 'üç maymunu' oynayan Batılı devletler ve kurumlar, bu suçun ortağıdır. Global Sumud Filosu'ndaki aktivistler, bugün sadece Gazze'nin değil insanlığın onurunu savunmaktadır."

Bu filoda sadece Müslümanların olmadığını belirten Macit, "Bu filoda İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar ve Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze'deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır. Global Sumud Filosu'na el koyan, aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail, bu illegal eylemine derhal son vermelidir. Kardeşlerimizin can güvenliğinden tamamen İsrail rejimi sorumludur. Gazze, bir hapishane değil onurlu insanların vatanıdır. İnsani yardımların önündeki tüm engeller kalkmalı, limanlar ve kapılar dünyaya açılmalıdır. Uluslararası kamuoyu, kınama mesajlarının ötesine geçmeli, bu terör şebekesine karşı siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımları derhal devreye sokmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
