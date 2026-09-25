Erzurum\'da itfaiye eri Sefil, 11 yıldır çocukluk hayalini mesleğinde yaşatıyor

Erzurum'da çocukluk yıllarında babası ve iki amcasının itfaiyecilik yaptığını görerek bu mesleğe gönül veren 3 çocuk babası Muhammet Hanefi Sefil, 11 yıldır insanların can ve mal güvenliği için görev yapıyor.

Kentte yaşayan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Sefil, küçük yaşlarda sık sık babası ve iki amcasının görev yaptığı itfaiye teşkilatına giderek mesleği yakından tanıdı.

Annesinin hastanede tedavi gördüğü dönemde birkaç gün babasının çalıştığı itfaiye dairesinde kalan Sefil, burada itfaiyeciler arasındaki dayanışmadan da etkilendi.

İtfaiye araç ve ekipmanlarına duyduğu ilgi, çocukluk yıllarında başlayan Sefil, itfaiyecilik merakını zamanla meslek hayaline dönüştürdü.

Askerlik görevini de itfaiyeci olarak yaptıktan sonra babası ve amcalarının izinden giderek Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye eri olarak göreve başlayan Sefil, 11 yıldır çocukluk hayalini mesleğe dönüştürmenin mutluluğuyla görevini sürdürüyor.

Sefil, AA muhabirine, yaklaşık 11 yıl önce itfaiye eri olarak mesleğe başladığını söyledi.

İşini severek yaptığını belirten Sefil "Babam ve iki amcam itfaiyeciydi, emekli oldular. Küçük yaşlarda itfaiyeye çok gelirdim. İtfaiyecilik başka bir şey, resmen bir aşk. Askerde de itfaiyeciydim. Askerden sonra da itfaiye eri olarak işe başladım." dedi.

"İnsanların kaçtığı yere biz koşarak gidiyoruz"

Mesai arkadaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını ve her zaman birbirlerine destek olduklarını anlatan Sefil, "Eşimle bu kadar vakit geçiremiyorum, burada mesai arkadaşlarımla yangınlarda ve olaylarda beraberiz, etle tırnak gibiyiz. Yaptığımız işin ücreti önemli değil, insanların kaçtığı yere biz koşarak gidiyoruz. İnsanların canını ve malını kurtarıyoruz." diye konuştu.

Görev süreci boyunca çok sayıda insanın hayatını kurtardığını ancak mesleğin riskli olduğunu ifade eden Sefil, şöyle devam etti:

"Evden çıktığımızda eşime, çocuklarıma 'Hakkınızı helal edin.' diyorum. Gerçekten riskli bir iş. Bu işi sevmediniz mi yapamazsınız, cesaretli olacaksınız. 2005 yılında babamlara yönelik 'Rambo itfaiyeciler, Erzurum itfaiyesi üç kardeşe emanet' şeklinde haberler çıkmıştı. İnşallah ilerleyen yıllarda benim çocuklarım da bu meslekte çalışır. 11 yıldır burada çalışıyorum, babamın ve amcalarımın izinden gidiyorum."

Sefil, mesai arkadaşlarıyla insanların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını belirterek, vatandaşların itfaiye araçlarına yol vermelerini ve yangına müdahale sırasında kendilerine destek olmalarını istedi.

"Biz bu işe meslek olarak bakmıyoruz, aşk olarak bakıyoruz"

Erzurum İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Şube Müdürü Oğuzhan Taşcıoğlu da itfaiye eri Sefil'in babası ve amcalarından dolayı ellerinde büyüdüğünü ve itfaiye teşkilatında yetiştiğini anlattı.

İtfaiyeciliğin önemli mesleklerden biri olduğunu vurgulayan Taşcıoğlu, "Biz bu işe meslek olarak bakmıyoruz, aşk olarak bakıyoruz. Muhammet'in de çocukluğundan beri itfaiyeye karşı bir sevgisi, ilgisi vardı. Küçükken gelir, itfaiye araçlarına bakardı. Nasip oldu, itfaiyeci oldu. İşini aşkla yapan arkadaşlarımızdan birisi." şeklinde konuştu.