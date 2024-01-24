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Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kentte park halindeki araçlar beyaza büründü ve sürücüler trafikte zorluk yaşadı. Büyükşehir ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafik polisleri ise ağır tonajlı araçları durdurarak, zincirsiz şekilde yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medrese ise dronlarla görüntülendi.

Erzurum\'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor
24.01.2024 - 20:14,  Güncelleme: 20:14
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Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte, park halindeki araçlar beyaza büründü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir ile karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Trafik polisleri ise tır, çekici ve ağır tonajlı araçları durdurarak, kara yolunda dikkatli seyretmeleri ve zincirsiz şekilde yola çıkmamaları yönünde uyardı.

Etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi ile Çifte Minareli Medrese ise dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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