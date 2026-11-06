Erzurum'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı

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Erzurum'da, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Erzurum'da, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu tarafından Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen programda, Habil Memedov ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu (TADEF) Genel Başkan Vekili Parviz Mammadzada, burada yaptığı konuşmada, Karabağ Zaferi'nin sadece askeri bir zafer değil, vatan sevgisinin ve adalet anlayışının bir zaferi olduğunu söyledi.

Mammadzada, Karabağ Zaferi'nin Azerbaycan'ın olduğu gibi Türk dünyasının da bir zaferi olduğunu ifade ederek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Azerbaycan davasına güçlü destek vermiştir. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler yalnız diplomatik bağlar değildir, bu ilişki tarihi kültürel ve gönül bağlarıyla şekillendirilmiş eşsiz bir kardeşliktir. Haydar Aliyev'in "tek millet iki devlet" sözü bugün de bu kardeşliğin en güzel örneklerindendir." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin sadece iki ülkenin değil Türk dünyasının geleceğine yön veren önemli bir güç haline geldiğini anlatan Mammadzada, "Zafer, yalnızca geçmişte kazanılan bir başarı değildir, zaferin asıl anlamı onu geleceğe taşımaktır. Bugün bizlere düşen görev Karabağ'da kazanılan zaferin kalıcı barışa ekonomik kalkınmaya kültürel işbirliğine ve Türk dünyasının birlik idealine dönüştürmektir. Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar olarak iki devlet arasında kardeşlik köprüsünün güçlenmesi ortak değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünü kutlayarak, Azerbaycan-Türkiye dostluğunun ve kardeşliğinin daim olması temennisinde bulundu.

Program, plaket takdiminin??????? ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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