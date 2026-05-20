Erzurum\'da Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'da çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir çay ocağı önünde T. A. (50) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda T. A. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Kavga sonrası bir otomobille bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.