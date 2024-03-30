Erzurum'da kavga edenleri ayırmak isterken silahla vurulan kişi, tedavi altına alındı.
Menderes Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tarafları ayırmaya çalışan Y.T. silahla ateş edilmesi üzerine yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili E.Ö'yü gözaltına aldı.
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