Erzurum'da Kaybolan Kişi Ormanda Bulundu

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu.
İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan İ.T. (24), dün evinden ayrılarak ormanlık araziye gitti.
Kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma komando timi, 2 asayiş timi, 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 1 iz takip köpeği, 1 arama kurtarma köpeği ve 8 güvenlik korucusu bölgeye sevk edilerek aramalara başladı.
Çalışmalar sonucu İ.T. sabah saatlerinde arazide sağ olarak bulunup sağlık ekiplerine ve ailesine teslim edildi.
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