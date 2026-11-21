Erzurum'da bir kuyumcudan soygun yapan maskeli şüpheli, iş yeri sahibi iki kardeşi silahla yaralayıp kaçarken esnafın müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Kent merkezinde Taşmağazaları Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli zanlı, silah tehdidiyle çalışandan tezgahtaki altınları poşete koymasını istedi.

O sırada iş yerinin üst katında kahvaltı yapan iş yeri sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu, güvenlik kamerasından durumu görünce aşağı indi.

Bu sırada silahla ateş ettiği Özoltu kardeşleri yaralayan zanlı kaçmaya çalışırken çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Soygun yapan şüpheli gözaltına alındı, yaralılar Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kurşunlardan birinin kuyumcunun karşısındaki bir mağazanın camına isabet ettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı gören esnaf Emre Aydoğan, AA muhabirine, iş yerinin kapısının önünde durduğu sırada silah sesi duyduğunu belirterek, "Soyguncu iki komşumuza silah sıktı, hırsızın yüzünü görmedim. Onlar da kendini korumak amaçlı soyguncunun üstüne gitti. Öyle bir talihsiz olay oldu. Soyguncu maskeliydi." dedi.

"Elinden silahı aldım"

Esnaf Muhammet Gürler de silahlı saldırgana arkadaşlarıyla müdahale ettiklerini anlatarak, "Kapının önüne çıktığımızda silahlı saldırgan iki kardeşe sıktı, biz de koşarak müdahale ettik. Etkisiz hale getirdik. Soyguncu maskeliydi. İki kardeşi de yaraladı. Sağ olsun esnaf abimiz Murat Bektaş'ın arkadan vurmasıyla önümüzde düştü biz de gerekeni yaptık. Kardeşlerin birini kalbinden diğerini göğsünden vurmuş. Ben de elinden silahı aldım." diye konuştu.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, maskeli soyguncunun silahla kuyumcuya girmesi ve elindeki poşete vitrindeki altın doldurtması, iş yeri sahiplerinin dükkana gelmesi, hırsızın kaçarken iki kardeşle karşılaşması ve silah çekmesi ile vatandaşların toplanması yer alıyor.