Erzurum'da Palandöken ve Konaklı'da 400 kar makinesi yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Palandöken ve Konaklı'da 400 kar makinesi yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor

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Erzurum\'da Palandöken ve Konaklı\'da 400 kar makinesi yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor
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Erzurum'da Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, 8 Kasım'daki kar yağışının ardından 2026-2027 kış sezonu hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik alanda karlama tamamlanırken 400 kar makinesi yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor; sezon açılış tarihi henüz netleşmedi.

ERZURUM'daki Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde 2026-2027 kış sezonu hazırlıkları başladı. 8 Kasım'da etkili olan kar yağışının ardından başlatılan suni karlama çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde yeni sezon hazırlıkları kar yağışıyla birlikte başladı. Kar kalınlığının 20 santimetreye yaklaştığı kayak merkezlerinde suni karlama sistemleri devreye alındı. İlk etapta Palandöken ve Konaklı bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik alanda başlatılan teknik karlama çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından diğer lokasyonlardaki pistlerde de kar üretimine devam edilecek.

400 KAR MAKİNESİNİN YÜZDE 80'İ ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 48 saattir aralıksız devam eden teknik karlama çalışmalarında 500 bin metreküplük su rezervi bulunuyor. 400 kar makinesinin yüzde 80 kapasiteyle çalıştığı kayak merkezlerinde, 30 personel kayak sezonu için hazırlıkları sürdürüyor. Suni karlama alışmalarının, hava koşullarının elverişli olması halinde perşembe gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

AÇILIŞ TAKVİMİ HAZIRLIKLARDAN SONRA BELİRLENECEK

Yeni sezonun bir an önce başlayabilmesi için teknik karlama çalışmalarının yanı sıra pistlerdeki hazırlıklar da sürdürülüyor. Pistlerin açılmasına yönelik güvenlik önlemleri alınırken, kayakçıların güvenli şekilde kullanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Pist hazırlıklarında kar ezme araçları (snowtrack) da yer alacak. Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Açılış takviminin, hava koşulları ve pistlerdeki hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Palandöken ve Konaklı'da 400 kar makinesi yüzde 80 kapasiteyle çalışıyor - Son Dakika
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