Erzurum\'da polisler 900 lise öğrencisine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" eğitimi verdi

Erzurum'da polisler, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 4 okuldaki 900 lise öğrencisine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, ve devlete bağlılıklarının artırılması amacıyla "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik eğitim programı hazırlandı.

Bu kapsamda polisler, kentteki Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki toplamda 900 öğrenciyle buluştu.

Polislerce broşür ve kitap ayracı dağıtılıp çeşitli ikramlarda bulunulan öğrencilere, konferanslar da düzenlendi.