Erzurum'da Döner Ustası Gaz Patlaması Sonucu Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da Döner Ustası Gaz Patlaması Sonucu Ağır Yaralandı

Erzurum\'da Döner Ustası Gaz Patlaması Sonucu Ağır Yaralandı

Erzurum'da bir restoranda gazı açıp sohbete dalan döner ustası, dikkatsiz davranıp ocağı yakmak için çakmağı çaktığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan döner ustasının tedavisi devam ediyor.

09.05.2024 11:41
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Erzurum'da bir restoranda gazı açıp sohbete dalan döner ustası, dikkatsiz davranıp ocağı yakmak için çakmağı çaktığı sırada meydana gelen parlamada ağır yaralandı.

Aziziye ilçesindeki iş yerinde tavuk döneri satan 26 yaşındaki Hakan Arslan, bir hafta önce sabah saatlerinde hazırladığı tavuk döneri pişirmek için ocağa koyup gazı açtığı sırada restorana bir konu sormak için giren kişiyle kısa süreli sohbet etti.

Daha sonra gazın açık olduğunu unutup çakmağı çakan Arslan, meydana gelen parlamada ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesi acil servise kaldırılan Arslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

İki kolu, elleri, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece derin yanıklar oluşan Arslan'ın merkezde tedavisine devam ediliyor.

"Bir anlık boşluk, bir anlık unutkanlık işte sonuç bu"

Döner ustası Arslan, AA muhabirine, başına gelen olaya çok üzüldüğünü söyledi.

Bu işlerle uğraşan kişilerin çok dikkatli olmasını isteyen Arslan, "Bir anlık boşluk, bir anlık unutkanlık işte sonuç bu. Döneri taktım ve gaz vanasını açtım. Çakmak yanmayınca o arada biri geldi bir şey söyledi. Arkamı dönünce bir an gazı açtığımı da unuttum. Yüzümü dönüp tekrar çakmağı çakınca gaz sıkıştı ve parlama olunca yandım." dedi.

Arslan, parlama sonrası çevredekilerin yardımıyla hastaneye getirildiğini belirterek, başına gelen talihsiz olayı başka birinin yaşamamasını ve bu işlerle uğraşanların daha dikkatli davranmasını istedi.

Hastanenin Acil Servis ve Yanık Tedavi Merkezi çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Arslan, "Herkes dikkat etsin, bunun başka bahanesi yok. Biraz dikkatsiz davrandım, olacağı da varmış. Ellerimi yüzüme kapatınca gözlerimde sıkıntı olmadı. Yüzümde, kollarımda 2. derece yanıklar var. İş yerimde bir sorun olmadı. 10 kişi birden bana müdahale ettiler. Allah doktorlarımızdan, devletimizin sağladığı bu imkanlardan razı olsun." diye konuştu.

Arslan, bir süre olayın etkisinden kurtulamadığını, psikolojik olarak etkilendiğini anlattı.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da tüp parlaması sonucu 2. derece derin, 3. dereceye yakın alev yanıkları olan Arslan'ın tedavisinin sürdüğünü bildirerek, "Medikal ve pansuman tedavilerine devam ediyoruz. Hastamızın genel durumu iyi, bir anormallik yok. Normal servisimize aldık ve yakın takipteyiz. Klinik durumu iyi gitmekte ve tedavilere olumlu cevap alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Erzurum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Döner Ustası Gaz Patlaması Sonucu Ağır Yaralandı - Son Dakika

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