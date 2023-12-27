Erzurum\'da Sabah Dolunay ve Kuşlar Seyirlik Görüntü Oluşturdu

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Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama•
ERZURUM'da sabah saatlerinde gökyüzünde çıkan dolunay ve kuşlar seyirlik görüntü oluşturdu.
Kar yağışının etkisini kaybettiği ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Erzurum'un Palandöken ilçesinde, güneşin doğmasına yakın saatlerde dolunaya ve kuşlar, seyrine doyumsuz manzara ortaya çıkardı.
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