Erzurum'da şehit aileleri "Aile Yılı" programında tarih ve doğayla buluştu - Son Dakika
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Erzurum'da şehit aileleri "Aile Yılı" programında tarih ve doğayla buluştu

Erzurum\'da şehit aileleri "Aile Yılı" programında tarih ve doğayla buluştu

Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Gezisi" kapsamında şehit aileleri için gezi programı düzenlendi.

18.05.2025 13:39
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Erzurum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2025 Aile Yılı dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Gezisi" kapsamında şehit aileleri için gezi programı düzenlendi.

Kars Kapı ve 15 Temmuz Şehitlik ziyaretiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu.

Tortum ilçesinde seyir terası ile Tortum Şelalesi'ni ziyaret eden aileler, uçurtma şenliği ve çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Kültürel ve tarihi mekanların ziyaret edildiği ve doğa gezisinin yapıldığı "Vatan ve Kahramanlık Gezisi" programına, 75 şehit yakını katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programda yaptığı açıklamada, vatan sevgisinin sadece kelimelerle değil, yaşanarak ve hissedilerek nesilden nesle aktarılması gerektiğini belirtti.

Şehit ailelerine yönelik güzel bir program gerçekleştirdiklerini anlatan Aykut, şunları kaydetti:

"Kahraman şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli çocuklarımız ve aileleriyle birlikte çıktığımız bu anlamlı yolculuk, hem bir vefa örneği hem de milli bilinç kazandırma adına önemli bir adımdır. Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bu gezi sayesinde çocuklarımız hem tarihimizle hem de vatan toprağıyla daha derin bir bağ kuracaklar. Onların yüzündeki tebessüm, bizlere güç veriyor. Bu güzel organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da şehit aileleri 'Aile Yılı' programında tarih ve doğayla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da şehit aileleri "Aile Yılı" programında tarih ve doğayla buluştu - Son Dakika
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