Erzurum'da Sıfır Atık Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Erzurum'da Sıfır Atık Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

09.06.2026 21:52
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Sıfır Atık Yarışması'nda 36 öğrenci ödüllendirildi, çevre bilinci artırma projeleri büyük ilgi gördü.

ERZURUM'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel Sıfır Atık Yarışması'nda dereceye giren 36 öğrenci ödüllendirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından; geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması, çevre farkındalığının geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Sıfır Atık Yarışması'nın sergi ve ödül töreni, yoğun katılımla Bilim Erzurum'da gerçekleştirildi. Programda, değerlendirme komisyonunda yer alan Prof. Dr. Zeynep Eren yarışmanın işleyişi ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgi verdi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da katıldı.

"BİR ŞEHİR, ÇOCUKLARININ HAYALLERİ KADAR BÜYÜR.ö

Törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, organizasyonun yalnızca bir ödül programı olmadığını belirterek, gençlerin çevreye duyarlılıklarını ortaya koyan çalışmalarına tanıklık ettiklerini söyledi.

Bir kentin yalnızca fiziki yatırımlarla gelişmediğini vurgulayan Sekmen, "Bir şehir sadece yollarıyla, parklarıyla ve binalarıyla büyümez. Bir şehir, insanının duyarlılığı kadar büyür. Bir şehir, gençlerinin ufku kadar büyür. Bir şehir, çocuklarının hayalleri kadar büyür. Bugün burada Erzurum'un geleceği adına umut veren bir tablo görüyoruz. İklim değişikliği, kuraklık, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalması ve israf artık tüm dünyanın ortak sorunu haline gelmiştir. Ancak biz bu meselelere yalnızca bugünün penceresinden değil, medeniyetimizin bize kazandırdığı değerler ışığında bakıyoruzö dedi.

Konuşmaların ardından jüri tarafından dereceye giren eser ve projeler açıklandı. Yarışmada çevre bilincini artırmaya yönelik hazırlanan proje ve ürünler büyük beğeni topladı. Erzurum genelindeki 56 okulun katıldığı yarışmaya 350 ürün ile 210 proje başvurusu yapıldı. Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar, jüri tarafından detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 36 öğrenci ödüle layık görüldü. Kategorilerinde başarı elde eden öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Erzurum, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Sıfır Atık Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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