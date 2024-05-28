Erzurum\'da silah bulunan zanlı tutuklandı

Erzurum'da ekiplerce yapılan aramada ikametinde silah bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduranları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda İ.D'nin (44) evine düzenlediği operasyonda 3 tabanca, 2 şarjör ve 68 fişek ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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