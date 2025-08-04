Erzurum'da iş yerlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde işyerlerinin önünde oturan K.D.G. ve Y.G, 3 şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışması başlattı.
Yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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