Erzurum'da 2 grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kongre Caddesi'nde akşama doğru 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sopayla 1 kişinin yaralandığı kavgaya polis ekipleri müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.
Ekipler, konuyla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Sopalı Kavga: 10 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?