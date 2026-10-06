Erzurum'da turist sayısı 2026'da ilk 8 ayda yüzde 36,9 artarak 428 bin 563'e ulaştı - Son Dakika
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Erzurum'da turist sayısı 2026'da ilk 8 ayda yüzde 36,9 artarak 428 bin 563'e ulaştı

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da 2026'nın ilk 8 ayında turist sayısı 428 bin 563'e ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 arttı. Geceleme sayısı da 596 bin 896'dan 761 bin 278'e çıktı; yıl sonunda 600 bin turist sınırının aşılması bekleniyor.

Erzurum'da turist sayısının 2025'in 8 ayına göre yüzde 36,9 arttığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının ocak-ağustos döneminde 313 bin 4 olan toplam turist sayısı, 2026'nın aynı döneminde 428 bin 563 olarak kayıtlara geçti.

Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 115 bin 559 artarken, artış oranı yüzde 36,9 oldu.

Erzurum, 2025 yılının tamamında ağırladığı 493 bin 641 turistin yüzde 86,8'ine 2026'nın ilk 8 ayında ulaştı. Kentte turist sayısı, 2026'nın ilk 8 ayında 2025'in aynı aylarına kıyasla her ay arttı.

En yüksek artış ocak ayında gerçekleşti

En yüksek artış yüzde 61,8 ile ocak ayında gerçekleşti. Bu ayda turist sayısı 40 bin 466'dan 65 bin 465'e yükseldi.

Turist sayısındaki yükseliş geceleme verilerine de yansıdı. 2025 yılının ilk 8 ayında 596 bin 896 olan toplam geceleme sayısı, 2026'nın aynı döneminde 761 bin 278'e çıktı.

Geceleme sayısı 164 bin 382 artarken, artış oranı yüzde 27,5 olarak gerçekleşti.

Yılın son dört ayında geçen yılki hareketliliğin korunması halinde Erzurum'un 2026 yılını 600 bin turist sınırını aşarak tamamlaması ve toplam geceleme sayısının 1 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da turist sayısı 2026'da ilk 8 ayda yüzde 36,9 artarak 428 bin 563'e ulaştı - Son Dakika
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