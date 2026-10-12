Erzurum Emniyeti, hayvan talimatını gerçeğe aykırı paylaşımda idari inceleme başlattı - Son Dakika
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Erzurum Emniyeti, hayvan talimatını gerçeğe aykırı paylaşımda idari inceleme başlattı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sahipsiz hayvan talimatının sosyal medyada gerçeğe aykırı aktarıldığını bildirdi. Açıklamada, talimatın sokak hayvanlarını korumayı amaçladığı, gerçek dışı paylaşım yapan personel hakkında idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında sahipsiz hayvanlarla ilgili talimatın içeriğinin gerçeğe aykırı şekilde aktarıldığını bildirdi.

Emniyetin açıklamasında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili açıklama yapması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce verilen talimatın içeriğinin gerçeğe aykırı yansıtıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu talimatta 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının korunması, aynı zamanda okul, hastane, çocuk parkı, toplu taşıma durakları, kamu kurumları ve yaya yoğunluğunun bulunduğu alanlarda insan sağlığını tehdit edecek şekilde bulunan başıboş sokak hayvanlarının daha güvenli alanlarda toplanması ve hayvanların da sağlığının düşünülerek tüm vatandaşlarımız gibi emniyet teşkilatı mensuplarımızın da bu konuya hassasiyet göstermesi amacıyla ilgili ihbar hatlarını etkin kullanılması hususu hatırlatılmıştır.

Söz konusu hatırlatma mahiyetindeki talimatın alt birimlerle paylaşılmasına ilişkin paylaşımda konunun amacını ve içeriğini çarpıtan gerçek dışı ifadeler kullanılmıştır. Çalışma arkadaşlarımıza konunun maksadını ve içeriğini tamamen gerçeğe aykırı ifadelerle aktaran personel hakkında idari inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: AA
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