Erzurum Hınıs'ta arazi kavgasında öldürülen kişiyle ilgili firari zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum Hınıs'ta arazi kavgasında öldürülen kişiyle ilgili firari zanlı tutuklandı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı. İlçe merkezinde yaşanan kavgada hayatını kaybeden kişiyle ilgili dün yakalanan şüphelilerden firari V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheliler ise daha önce tutuklanmıştı.

20.06.2024 14:17
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan firari zanlı tutuklandı.

İlçe merkezinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan,1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili dün yakalanan şüphelilerden firari V.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

Olay

M.B. ve Yusuf B. ile V.Y, B.Y, D.Y. ve İ.Y. arasında 3 Haziran'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada M.B. ve Yusuf B. yaralanmış, Yusuf B. 14 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y, D.Y. ve İ.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, firari V.Y ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince dün kent merkezinde akrabalarına ait bir evde yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Erzurum, Hınıs, Yargı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Hınıs'ta arazi kavgasında öldürülen kişiyle ilgili firari zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Hınıs'ta arazi kavgasında öldürülen kişiyle ilgili firari zanlı tutuklandı - Son Dakika
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