Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, çiçekle karşılanarak görevine başladı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, çiçekle karşılanarak görevine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Erzurum'a atanan Mahmut Ay, görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde çiçekle karşılanan Ay, tören mangasını selamlayıp personelle görüştü.
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Erzurum'a atanan Mahmut Ay, görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum'a atanan Ay için İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılama töreni düzenlendi.
Emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve polis memurları tarafından çiçekle karşılanan Ay, daha sonra tören mangasını selamladı.
Personelle görüşen İl Emniyet Müdürü Ay, görevine başladı.
Kaynak: AA
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