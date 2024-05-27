Erzurum İl Su Kurulu Toplantısı\'nda Su Yönetimi Konuları Ele Alındı

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Erzurum'da su yönetimi ile ilgili gündemdeki konuların ele alınarak görüş alışverişinde bulunulduğu "Erzurum İl Su Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Vali Yardımcısı İlyas Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

Alanında uzman kişilerin sunumlar yaptığı toplantıda, Erzurum'daki su yönetimi ile ilgili gündemdeki konular ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.