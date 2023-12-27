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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kent genelinde kapanan 1008 mahalle yolunun 960'ı açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 48 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kars'ın merkeze bağlı Akdere köyü ile Ardahan'da 3 köy yolu ise hala ulaşıma kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Kars ve Ardahan\'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
27.12.2023 - 09:33,
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Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 52 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1008 mahalle yolunun 960'ı ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı olan 48 yerleşim yerinin yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın merkeze bağlı Akdere köyü ile Ardahan'da 3 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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