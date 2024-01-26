Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 2 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 15, Kars'ta ise 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.