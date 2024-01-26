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Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da 2 kırsal mahallenin yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışmasına devam ediyor. Iğdır'da 15, Kars'ta ise 1 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Erzurum, Kars ve Iğdır\'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
26.01.2024 - 11:53,
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Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 2 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 15, Kars'ta ise 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum, Kars ve Iğdır'da 18 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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