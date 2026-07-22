Erzurum Kongresi’nin 107. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum Kongresi’nin 107. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Erzurum Kongresi’nin 107. Yılı Coşkuyla Kutlandı
22.07.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde fener alayı ve söyleşi etkinlikleri düzenlendi.

Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki dev Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Erzurum Kalesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından kale önüne gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, "Aşıkların Dilinden Erzurum Destanı" söyleşisine katıldı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi tarihinde dönüm noktası olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünü büyük bir coşku, onur ve gururla kutladıklarını söyledi.

Erzurum halkının düzenlenen fener alayına yoğun şekilde katıldığını belirten Baruş, "Gençlerimiz, çocuklarımız ve halkımızın coşkulu katılımıyla Erzurum Kalesi'ne kadar yürüdük. Şu anda Erzurum Kalesi'nin önündeyiz. Bu kadim topraklar, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından yurdumuzun dört bir yanını işgal eden güçlere karşı büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermiştir." diye konuştu.

"Erzurum Kongresi, Milli Mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir"

Erzurum'un Türk tarihinin ve Milli Mücadele'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Baruş, sözlerine şöyle devam etti:

"Erzurum Kongresi, Milli Mücadele tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir ve dört temel yönüyle öne çıkar. Birincisi, 'milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' kararı kabul edilerek vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır. Bu ilke, bugün de Türk milletinin en temel değerlerinden biri olmaya devam etmektedir. İkincisi, 'manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi' Türk milleti tarih boyunca hiçbir dönemde esareti kabul etmemiş, bağımsızlık iradesine vurulmak istenen zincirleri kırarak Erzurum Kongresi'nde bunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Üçüncüsü, 'milli iradeyi hakim kılmak esastır' kararıyla ileride kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve millet egemenliğine dayalı devlet anlayışının temelleri atılmıştır. Dördüncüsü ise 'Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare edecek Temsil Heyeti'nin oluşturulmasıdır.' Bu heyet, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla millet iradesine dayanan hükümetin temelini oluşturmuş ve Milli Mücadele'nin başarıyla yürütülmesinde önemli rol üstlenmiştir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Kongresi’nin 107. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’ye yayılıyor Dev etçil çekirgeler Başkent’te görüldü Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 00:22:41. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum Kongresi’nin 107. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.