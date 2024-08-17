Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı - Son Dakika
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Erzurum Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali, Erzurum Müzesi'nde yapılan törenle başladı. Festival kapsamında 9 gün boyunca çeşitli kültür etkinlikleri düzenlenecek.

17.08.2024 13:16
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen festivalin sekizinci durağı Erzurum oldu.

Festivalin açılışı dolayısıyla Erzurum Müzesi'nde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcı Nadir Alpaslan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Fatma Öncü, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, bazı ilçe belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Bakan Yardımcı Alpaslan, gazetecilere, Erzurum'un tarih ve kültür şehri, ülkenin de önemli merkezlerinden olduğunu söyledi.

Her geçen yıl büyüyen ve dünya markası haline gel Kültür Yolu Festivali'nin Erzurum basamağının "hayırlı" olmasını dileyen Alpaslan, "Bugün başlayıp 9 gün boyunca kentte kültür sanat şöleni yaşayacağız. Erzurum'un kültürü, tarihi, geleneksel el sanatlarından tüm kültür sanat alanlarına kadar tüm etkinlikler burada. Toplumumuzun tüm kesimleriyle 9 gün boyunca her türlü kültür etkinliklerini yaşayıp şölene dönüştüreceğiz. Böylelikle Erzurum'un ülkemizde ve dünyadaki bilinirliliğini daha üst düzeylere çıkacak ve kentimizin turizmdeki bilinirliliği ve cazibe merkezi olmasına da katkı sağlamış olunacak." dedi.

"En büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek"

Kentte 50 noktada 500'e yakın mekanda yaklaşık 1000 etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Sanatçılarımız etkinliklerde sahne alacak, Erzurumlu ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız sanata doymuş olacak. Festivalin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artarak gerçekleştirilen bu kültür sanat etkinliklerimiz sadece ülkemizde değil tüm dünyada marka olmuş durumdadır. Kültür Yolu Festivallerimiz Dünya Festivaller Birliği'nin üyesi oldu. Belki zamanla dünyanın bilinen en büyük ve önemli festivallerinden birisi haline gelecek, Erzurum'da bunun en önemli ayaklarından birini oluşturacak, herkesi kültür sanat etkinliklerine bekliyoruz."

Vali Mustafa Çiftçi de festivalin eğlenceli geçmesi dileğinde bulunarak, "Düzenlendiği şehirler arasında en büyük rağbetin, en çok yerli ve yabancı ziyaretçinin kentimizde olduğunu biliyorum. Bu sene de etkinliklerin dolu geçeceğine ve bir sürü yerli ve yabancı turisti kentimizde ağırlayacağımızı temenni ediyorum." diye konuştu.

Protokol daha sonra müze içerisindeki Hanzala ve Naci El Ali sergisi ile Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki "Erzurum'un Geleneksel Dokuması Ehram" sergisini gezdi.

Kaynak: AA

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