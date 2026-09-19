Erzurum Palandöken\'de duvara çarpan otomobilin 29 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

Erzurum Palandöken'de duvara çarpan otomobilin 29 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Palandöken'de 29 yaşındaki sürücünün idaresindeki otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü kurtarılamadı; ihbar üzerine kaza yerine polis ekipleri de sevk edildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
S.K'nin (29) kullandığı 35 GU 097 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde yol kenarındaki duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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