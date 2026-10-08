Erzurum polisi okul çevresi denetimini 7/24 siber devriyeyle sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum polisi okul çevresi denetimini 7/24 siber devriyeyle sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki okullar ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliği için personel görevlendirdi. Ekipler okul çevresindeki market, büfe, internet kafe ve metruk binaları denetlerken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi 7 gün 24 saat siber devriye yürütüyor.

Erzurum'da öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde kapsamlı denetimler yapan polis ekipleri, dijital ortamda da siber devriyelerle çocukları tehdit edebilecek içerikleri takip ediyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, bu yıl da kent genelindeki okullar ve çevrelerinde öğrencilerin güvenliği için personel görevlendirdi.

Ekipler, okul çevrelerindeki marketleri, büfeleri, internet kafeleri ve oyun salonlarını, kahvehaneleri, parkları, bahçeleri ve metruk binaları denetleyip kontrol ediyor.

Ayrıca denetimlerde şüphelileri inceleyen ekipler, servis araçlarını da kontrol ederek yol güvenliğini sağlıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de sosyal medyada öğrencileri ve ailelerini etkileyebilecek paylaşımlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın güvenliğini ve eğitim ortamının huzurunu sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerindeki denetim ve güvenlik tedbirlerimize kararlılıkla devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Siber Suçlarla MücadeleGüvenlikErzurumEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ili korkutan istila Vatandaşlar evlerine giremez oldu Bir ili korkutan istila! Vatandaşlar evlerine giremez oldu
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
’Altın yenge’ Toprak Sağlam bambaşka biri oldu Sırrını da açıkladı 'Altın yenge' Toprak Sağlam bambaşka biri oldu! Sırrını da açıkladı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 17:38:11. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurum polisi okul çevresi denetimini 7/24 siber devriyeyle sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei