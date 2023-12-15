Erzurum Şehir Hastanesinde düzenlenen resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

Erzurum Şehir Hastanesinde Organ ve Doğu Nakli Koordinatörlüğünce 10 okuldan 190 öğrencinin katılımıyla düzenlenen "Çocuk Gözüyle Organ Bağışı" konulu resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, hastanenin konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, organ nakli konusunda Erzurum Şehir Hastanesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle örnek proje hazırladığını anlattı.

Özdemir, "Kan bağışında ülkemiz çok iyi seviyede, kan kardeşliği Kızılay'ımızla 81 ilde, hatta dost ve kardeş diğer ülkelerde paylaşılıyor. Umuyoruz ki oluşturulacak bu farkındalıkla organ bağışı konusunda da aynı kan gibi seviyelerde bulunuruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de organ bağışının hayat kurtardığını belirterek, nakil bekleyen hastalar için organ olmadan yapabilecek bir şeyin mümkün olmadığına işaret etti.

Etkinlikle çocuklarda organ bağışına yönelik farkındalık oluştuğunu ifade eden Bedir, "Çocukların emekleri gözümüzde çok değerli ve anlamlı oluyor. Onların bizi yönlendirmesi bile büyüklerin yönlendirmesinden daha kolay olabiliyor. Organ bağışı bilincini çocuk yaşlarda aşılayabilirsek, organ nakli bekleyen 33 bin kişinin sayısını düşüreceğiz ve belki hepsine umut olacağız." diye konuştu.

"Organlar ağaçta yetişmediği için bağışlamamız gerekiyor"

Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise etkinlikle çocukların zihninde organ bağışı olgusu oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Çocuklarımızın organ bağışı konusunda neler düşündüğü merak ettiklerini dile getiren Tör, "Onlar da düşüncelerini kağıda döktüler. Resimleri gördük, değerlendirdik. 'Ağaçta yetişen organlar' temalı bir resim dikkatimi çekmişti ve güzeldi. Organlar eğer ağaçta yetişseydi zaten bu toplantılara ihtiyacımız olmayacaktı. Organlar ağaçta yetişmediği için bağışlamamız gerekiyor. Türkiye'de şu an 33 bin kişi organ bağışı bekliyor. Ölümden sonra organlar toprak olacağına, bir insan organıyla 10 insana hayat veriyor. Ülkemizde canlıdan bağış daha çok ama asıl amacımız ölümden sonra organ bağışını artırmak." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası protokol tarafından yarışmada dereceye giren ilk 10 öğrenciye ödül verildi.

Program, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.