Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi Vildan Güney\'in kızak etkinliği projesiyle öğrenciler eğlendi

ERZURUM Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Vildan Güney'in okul dışı öğrenme ortamları dersi kapsamında hazırladığı 'kızak etkinliğinde' Palandöken'e çıkarılan 35 ortaokul öğrencisi gönüllerince eğlendi.

Yeni yıla sayılı günler kala Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerle doldu. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 37 pisti bulunan ve aynı anda 20 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de tatilciler, ışıklandırılmış pistlerde gece de kayak yapabiliyor. Kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler ise acemi pistinde kızaklarla tatilin keyfini çıkarıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Vildan Güney okul dışı öğrenme ortamları dersi kapsamında hazırlığı 'kızak etkinliği' projesi staj gördüğü Edip Somunoğlu Ortaokul öğrencilerini üniversitenin otobüsü ile kayak merkezine götürdü. Burada kiralanan kızaklarla üniversite öğrencisi Güney projesini gerçekleştirirken 35 öğrencide gönüllerince eğlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Vildan Güney, Son sınıf öğrencisiyim. Buraya fakültede okul dışı ortamları öğrenme dersi kapsamında hazırladığım proje ile staj yaptığım okulun öğrencilerini üniversitemizin temin ettiği otobüsle getirdik. Gün boyu kızak keyfi yaşayan öğrencilerle unutulmaz bir gün yaşadık. Onlar eğlenirken bende projemi gerçekleştirmiş oldum diye konuştu.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken'i proje sayesinde gördüğünü söyleyen Edip Somonoğlu Ortaokulu öğrencisi Erhan Ali Yegan, Palandöken şehir merkezinden bakıldığında görünüyor. Bende buraya hep uzaktan bakıyor ve çok merak ediyordum. Hayalim stajyer öğretmenimizin hazırladığı proje sayesinde gerçek oldu. Dedikleri kadar çok güzelmiş. Bende arkadaşlarımla unutulmaz bir gün yaşadım dedi.

Kızakları peş peşe bağlayıp tren oluşturan öğrenciler, zaman zaman aralarında da yarışarak, keyifli vakit geçirdi. Ekmek arası sucuk yiyen ve gün boyu Palandöken'in keyfini çıkaran öğrenciler, bu imkanı kendilerine sunan öğretmenlerine teşekkür etti.