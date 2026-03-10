Erzurum, Tunceli ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 198 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'un kırsal bölgelerinde kar ve tipi nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 4 ve Kars'ta 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum, Tunceli ve Kars'ta Ulaşım Sorunu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?