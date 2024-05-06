Erzurum'un dağlarında kar, bağlarında kiraz var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'un dağlarında kar, bağlarında kiraz var

Geniş Video İzle

Erzurum'un Oltu ilçesinde yüksek kesimlerde karlar henüz erimemişken Ayvalı Mahallesi'nde dut, kiraz, can eriği ve çilekler yetişmeye başladı. Bahçe sahibi Musa Demir, meyveleri herkese tattırıyor. Dağlarının zirvesinde kar bulunan ve Oltu'ya 70 km uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde mayıs ayının ilk haftalarında meyveler ağaçlarda kendilerini gösterdi. Bahçeyi ziyaret edenler, Musa Demir'in misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

06.05.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un dağlarında kar, bağlarında kiraz var

ERZURUM - Geniş bir coğrafyaya ve farklı iklim özelliklerine sahip olan Erzurum'da yüksek kesimlerde kar eksik olmazken, düşük rakımdaki yerleşim alanlarında meyveler yetişmeye başladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yüksek kesimlerde karlar henüz erimemişken Ayvalı Mahallesi'nde dut, kiraz, can eriği ve çilekler yetişmeye başladı. Ayvalı Mahallesi'nde bahçe sahibi Musa Demir, bahçesinde bu günlerde yetişen meyvelerden herkese tattırıyor.

Dağlarının zirvesinde kar bulunan ve Oltu'ya 70 km uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde mayıs ayının ilk haftalarında meyveler ağaçlarda kendilerini gösterdi. Ayvalı Mahallesinin eski Muhtarı Musa Demir, "Bugün Mayıs ayının ilk günlerinde bahçemizde kiraz, dut, can eriği ve çileğimiz mevcuttur. Yemek için tüm eş dost akraba ve arkadaşlar gelebilirler. Bahçemizden tadabilirler. Bu kirazları toplamak çok zor ve bende yalnız toplayamıyorum. Buyursun gelsinler kendileri toplayıp yesinler." şeklinde konuştu.

Bahçeyi ziyaret eden Öner Elibol ise "Bugün farklı bir güne şahit olduk. Adeta üç mevsimi bir anda yaşadık. İlçemizde bulunan Kır Dağ'da önce kar yedik sonra yarım saatlik bir yolculuğun ardından Ayvalı Mahallesine geldik. Bu güzel mahallemizde Musa kardeşimizin bahçesinde yetişen kiraz, dut, can eriği ve çileklerinin tadına baktık. Musa kardeşimize misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Musa Demir, Erzurum, Bahçe, Oltu, Tarım, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'un dağlarında kar, bağlarında kiraz var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
10:46 Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı Şirketten açıklama geldi Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:32 Piyasalarda son durum Dolar, yeni güne 32,29 TL’den başladı Piyasalarda son durum! Dolar, yeni güne 32,29 TL'den başladı
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
09:21 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 11:07:24. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'un dağlarında kar, bağlarında kiraz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement