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Erzurum'un dağlarında kar, bağlarında kiraz var

ERZURUM - Geniş bir coğrafyaya ve farklı iklim özelliklerine sahip olan Erzurum'da yüksek kesimlerde kar eksik olmazken, düşük rakımdaki yerleşim alanlarında meyveler yetişmeye başladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yüksek kesimlerde karlar henüz erimemişken Ayvalı Mahallesi'nde dut, kiraz, can eriği ve çilekler yetişmeye başladı. Ayvalı Mahallesi'nde bahçe sahibi Musa Demir, bahçesinde bu günlerde yetişen meyvelerden herkese tattırıyor.

Dağlarının zirvesinde kar bulunan ve Oltu'ya 70 km uzaklıktaki Ayvalı Mahallesi'nde mayıs ayının ilk haftalarında meyveler ağaçlarda kendilerini gösterdi. Ayvalı Mahallesinin eski Muhtarı Musa Demir, "Bugün Mayıs ayının ilk günlerinde bahçemizde kiraz, dut, can eriği ve çileğimiz mevcuttur. Yemek için tüm eş dost akraba ve arkadaşlar gelebilirler. Bahçemizden tadabilirler. Bu kirazları toplamak çok zor ve bende yalnız toplayamıyorum. Buyursun gelsinler kendileri toplayıp yesinler." şeklinde konuştu.

Bahçeyi ziyaret eden Öner Elibol ise "Bugün farklı bir güne şahit olduk. Adeta üç mevsimi bir anda yaşadık. İlçemizde bulunan Kır Dağ'da önce kar yedik sonra yarım saatlik bir yolculuğun ardından Ayvalı Mahallesine geldik. Bu güzel mahallemizde Musa kardeşimizin bahçesinde yetişen kiraz, dut, can eriği ve çileklerinin tadına baktık. Musa kardeşimize misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.