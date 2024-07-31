Erzurum Valiliği, Gazete Çalışanlarına Saldırı İddiasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Erzurum Valiliği, Gazete Çalışanlarına Saldırı İddiasıyla İlgili Açıklama Yaptı

Erzurum Valiliği, Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü ile Yazı İşleri Müdürüne bir kurumda sözlü ve fiziki saldırıya uğradıkları iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

31.07.2024 23:11
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Erzurum Valiliği, kentte bir gazetenin genel koordinatörü ile yazı işleri müdürüne bir kurumda "sözlü ve fiziki saldırıya" uğradıkları iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) talihsiz bir olay yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizde faaliyet gösteren Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü ile Yazı İşleri Müdürünün bilgilendirme amacıyla görüşmeye davet edildikleri KUDAKA'da 'sözlü ve fiziki saldırıya uğradıkları' iddiasıyla ilgili olarak, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Valiliği, Gazete Çalışanlarına Saldırı İddiasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valiliği, Gazete Çalışanlarına Saldırı İddiasıyla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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