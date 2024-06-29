Erzurum Valiliği Ormanlık Alanlara Girişleri Yasakladı - Son Dakika
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Erzurum Valiliği Ormanlık Alanlara Girişleri Yasakladı

Erzurum Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişleri 15 Ekim'e kadar yasakladığını duyurdu. Yasak kapsamında, belirli bölgelerde piknik yapmak, ateş yakmak ve anız yakmak gibi faaliyetler de yasaklandı. Vatandaşlar sadece tescilli piknik alanlarında ateşsiz piknik yapabilecekler. Ayrıca, işletmeler ve firmalar da yangın önlemleri konusunda denetim ve kontrol yapacaklar.

29.06.2024 01:21
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Erzurum Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarının önlemesi amacıyla 1 Temmuz-15 Ekim tarihlerinde, Şenkaya ilçesi yol ayrımı asfaltının her iki tarafındaki sarıçam ağaçlandırma sahaları, İkizpınar köy yolu çevresindeki sarıçam ağaçlandırma sahaları, Oltu ilçesi Gökçedere, Dere Başı, Güllüce, Ormanağzı, Kayaaltı, Antaş, Bahçecik, Aşağı Çamlık, İnci, Şenyamaç, Kaban, Beykonak köy yollarının her iki yanındaki sarıçam ormanlarının çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, ateş yakmak ve piknik yapmanın yasaklandığı belirtildi.

Orman alanlarına 4 kilometre mesafede bulunan köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı, yakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların yalnızca kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarında gerekli önlemleri alarak ateşsiz piknik yapabilecekleri kaydedildi.

Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin, vatandaşlara yangınlar konusunda gerekli uyarılarda bulunarak çöp bırakılmaması konusunda denetim ve kontrol yapacağı belirtilen açıklamada, orman içi ve kenarında tadilat ile yeni yapım kapsamında faaliyet gösteren iş sahipleri ve firmaların da önlemlerini alacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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