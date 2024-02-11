Erzurum ve Ardahan'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum ve Ardahan'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ardahan\'da 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 8'i Erzurum'da, 7'si Ardahan'da olmak üzere toplamda 15 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

11.02.2024 11:37
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Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 8 Ardahan'da 7 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.

İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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