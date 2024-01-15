Erzurum ve Iğdır\'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da da kar ve tipi nedeniyle 10 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışma yürütüyor.