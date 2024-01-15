 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da 9 kırsal mahalle, Iğdır'da ise 10 köy kar nedeniyle ulaşıma kapalı durumda. Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum ve Iğdır\'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
15.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:47
Abone Ol

Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle 19 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da da kar ve tipi nedeniyle 10 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erzurum, Iğdır, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56
Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31
Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31
Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08
Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08
Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07
Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56
İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü

Son Dakika
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:31 Rüzgar Çetin, Ahmet Nur Çebi'nin kızıyla nişanlandı
11:31 Süper Lig'de bir İsrailli futbolcu daha kızağa çekildi! RAMS Başakşehir, Eden Karzev hakkında disiplin soruşturması başlattı
11:08 Son dokunuşu Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak! İşte emekliler için konuşulan zam oranı
11:08 Galata'da şüpheli ölüm! Norveçli turist evde ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
11:07 Kendisini reddeden genç kızı vurup intihar etti! Düğün salonundaki vahşetten yeni görüntüler
10:56 İzlanda cehennemi yaşıyor! Lavlar şehir merkezine ulaştı, alevlerin sardığı çok sayıda ev küle döndü
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 12:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum ve Iğdır'da kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement