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Erzurum ve Kars'ta kar etkili oluyor

Erzurum ve Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte başlayan kar, hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlanıyor. Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başladı. Kars'ta ise kar zaman zaman tipiye dönüşerek hayatı olumsuz etkiledi. Kars Belediyesi ekipleri kayganlaşan yolda tuzlama çalışması yaparak şehir merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum ve Kars\'ta kar etkili oluyor
17.12.2023 - 17:03,
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Erzurum ve Kars'ta kar etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte öğleden sonra başlayan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar dolayısıyla vatandaşlar yürümekte, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar dolayısıyla kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kars

Kars'ta etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar zaman zaman tipiye dönüştü.

Kars Belediyesi ekipleri kayganlaşan yolda tuzlama çalışması yaptı, kar ile şehir merkezi beyaza büründü.

Kaynak: AA
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