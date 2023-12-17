Erzurum ve Kars'ta kar etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte öğleden sonra başlayan kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar dolayısıyla vatandaşlar yürümekte, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kar dolayısıyla kent merkezi yeniden beyaza büründü.

Ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kars

Kars'ta etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar zaman zaman tipiye dönüştü.

Kars Belediyesi ekipleri kayganlaşan yolda tuzlama çalışması yaptı, kar ile şehir merkezi beyaza büründü.