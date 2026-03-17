Erzurum ve Kars'ta Ulaşım Sorunları

Erzurum ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 3 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Akyaka ilçesine bağlı İbiş köy yolunda kar ve tipi de mahsur kalan 3 araç da ekiplerce kurtarıldı.

Ayrıca kar kalınlığının 3 metreyi aştığı ve trafiğine kapalı Kağızman Ağrı kara yolunda da ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.