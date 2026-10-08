ESA astronotu Sieber, Antalya'daki IAC 2026'da gençlere denemekten çekinmeyin dedi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Marco Alain Sieber, gençlere denemekten çekinmemeleri tavsiyesinde bulunarak, "Elimden gelenin en iyisini yaptım ve sonunda başardım. Bu yüzden bence sevdiğiniz şeyi yapın, gelişmek ve öğrenmek için hiçbir fırsatı kaçırmayın." dedi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı ile SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), çeşitli ülkelerden astronot, bilim insanı, mühendis ve sektör temsilcilerini buluşturuyor.

Kongreye katılan Sieber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzay ve havacılık alanına ilgi duyan gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Hedeflere ulaşmanın ilk adımının çekinmeden harekete geçmek olduğunu belirten ve kariyer yolculuğundan örnek veren Sieber, şunları söyledi:

"Gençlere şunu söylemek isterim: Denemek, çok önemli çünkü astronot olmanın tek yolu, gerçekten başvuruda bulunmaktır. Benim için de durum böyleydi. Her zaman bu hayali kurmuştum, bunun gerçeğe dönüşeceğini düşünmüyordum ama başvuru dönemi başladığında denedim ve başarısız olacağımı düşündüm. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve sonunda başardım. Bu yüzden bence sevdiğiniz şeyi yapın, gelişmek ve öğrenmek için hiçbir fırsatı kaçırmayın."

Tıp, acil tıp ve askeri paraşütçülük geçmişinin astronotluk kariyerine katkı sunduğuna dikkati çeken Sieber, astronot olabilmek için bilim, mühendislik, pilotluk veya tıp gibi alanlarda eğitim almanın önemli olduğunu vurguladı.

Bu disiplinlerin operasyonel süreçlerdeki katkısına işaret eden Sieber, "Tıp ve askeriye gibi alanlar, size bir ekip içinde nasıl çalışılacağını, insanlarla nasıl işbirliği yapılacağını ve ayrıca eksik bilgiyle nasıl karar alınacağını öğretiyor. Bu, bir astronot için çok önemli bir beceri." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük sınama bilinmeyene adım atmak olacak"

Sieber, gelecek nesil astronotların karşılaşacağı en büyük sınamanın bilinmeyene adım atmak olacağını söyledi.

Son on yıllarda bildikleri şeyleri yaptıklarını ifade eden Sieber, "Alçak Dünya yörüngesinde ve 25 yılı aşkın süredir Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yaptık. Şimdi yeni hedeflere gidiyoruz. İniş, kalkış, geri dönüş gibi yeni zorluklar var. Mars'a uçarsanız çok uzun zaman alacak, izolasyon, su ve gıda kaynaklarının kısıtlılığı gibi durumlar söz konusu. Evet, önümüzde aşılması gereken pek çok zorluk var." diye konuştu.

Aynı zamanda tıp doktoru olan Sieber, uzun süreli uzay görevlerinde karşılaşılan sağlık risklerine ilişkin, mikro yer çekimi ortamında kas ve kemik kaybı yaşandığını ancak bu kayıpların düzenli egzersiz protokolleriyle dengelenebildiğini ifade etti.

Sieber, derin uzayda ise farklı risklerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Dünya'dan çok uzaklaştığınızda karşılaştığınız unsur maruz kalınan radyasyon. Aslında en büyük endişe kaynağı bence bu." diye konuştu.

?IAC 2026'ya övgü

Sieber, kongreye ilk kez katıldığını ve organizasyonun büyüklüğünden etkilendiğini söyledi.

Sektör temsilcileri, uzay ajansları ve çeşitli ülkelerden katılımcıların bir araya gelmesinin heyecan verici olduğunu belirten Sieber, uzay keşfinin geleceğini şekillendiren bu yapının parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Sieber, "Bu muazzam kongreye ev sahipliği yaptığınız için çok teşekkür ederim. Burada, Antalya'da olmak gerçekten harika." ifadelerini kullandı.