ESA Direktörü Naja, Türkiye'nin fırlatma aracı geliştirmesinden etkilendi - Son Dakika
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ESA Direktörü Naja, Türkiye'nin fırlatma aracı geliştirmesinden etkilendi

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ESA Direktörü Geraldine Naja, Antalya'daki Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin fırlatma aracı ve hibrit itiş sistemi çalışmalarından etkilendiğini söyledi. Naja, uzayın Türkiye için öneminin göstergesi olduğunu, sanayi işbirliğini güçlendireceklerini düşündüğünü söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Uzay Taşımacılığı Direktörü Geraldine Naja, Türkiye'nin fırlatma aracı geliştirme gibi uzay alanındaki çalışmalarına atıfta bulunarak, "Bu, uzayın Türkiye için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Naja, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Uzay taşımacılığında Dünya ve alçak yörünge ile gelecekte Ay'ı birbirine bağlayacak bir yapının nasıl inşa edilebileceğine ilişkin Naja, taşımacılıkta artık yalnızca roketlerin değil çekicilerin ve farklı teknolojilerin bulunduğuna dikkati çekti.

Naja, en sonunda insanların da bulunabileceği kargo hizmeti sunabilecek fırlatma araçlarıyla uçtan uca altyapı oluşturmak için ESA olarak çalıştıklarını belirterek, bu çalışmanın gelecekte mürettebat taşıma sistemine dönüşebileceğini ve Ay misyonları için de ne tür taşımacılığa ihtiyaç duyulabileceğini araştırdıklarını anlattı.

Alçak yörüngeye ulaşmak amacıyla uçtan uca ve sistemler arası altyapı üzerinde hep beraber yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Naja, aynı zamanda mürettebat taşımacılığına doğru ilerlediklerini söyledi.

Uzay ajansları ve şirketlerin faaliyetleri birbirini tamamlıyor

Naja, Ticarileşme Direktörlüğünden Uzay Taşımacılığı Direktörlüğüne geçmesine ve ESA'nın bu alanda ticarileşmeye yönelik yaklaşımına dair, Avrupa'ya bağımsızlık ve uzaya erişim teminatı sağlayan Ariane 6 ve Vega C fırlatma araçlarına sahip olduklarını, ESA tarafından geliştirildiklerini ve bunun önem arz ettiğini dile getirdi.

Naja, fırlatmaların maliyetini düşürmeye çalıştıklarını, "European Launcher Challenge" ile özel sektörde geliştirilen yeni fırlatma araçlarını desteklediklerini dile getirerek, Ariane 6 ve Vega C'nin yanı sıra bir de Alman şirketi tarafından geliştirilen Spectrum fırlatma aracına değindi.

Bunların birbirini tamamladıklarının altını çizen Naja, ESA'nın ürettiği fırlatma araçlarının onaylı ve işlevsel olduklarını, Avrupa'nın uzaya erişiminde kullanılabileceklerini dile getirdi.

Naja, "European Launcher Challenge" kapsamında üretilenlerin ise yeni perspektif sunduğuna dikkati çekerek, ticari faaliyetlere odaklanan gelişim ve gelecekte kullanım olanağı sunduğunu anlattı.

"Tekrar kullanılabilirlik, kesinlikle geleceğin teknolojisi"

Yeniden kullanılabilen fırlatma araçlarına ve Avrupa'nın bu konudaki çalışmalarına ilişkin Naja, "Tekrar kullanılabilirlik, kesinlikle geleceğin teknolojisi. Ariane 6 Projesi'ne karar verdiğimizde, fırlatma sıklığımız görece düşüktü ve bu durum yeniden kullanılabilirliği gerekçelendirmiyordu ancak şu anda Avrupa'da tekrar kullanılabilir fırlatma araçlarına ihtiyacımız olduğu açık." ifadelerini kullandı.

Naja, bu bağlamda Prometheus ve Themis gibi yeniden kullanıma yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını anlatarak, bu alandaki çalışmaları güçlendirmeleri gerektiğine işaret etti.

"(Çalışmalar) Uzayın Türkiye için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi"

Türkiye'nin uzay sektöründeki ilerlemesine ve olası işbirliklerine dair Naja, "Türkiye'nin şu anda kendi fırlatma aracını, hibrit itiş sistemi ve diğer teknolojilerle geliştiriyor olmasından dolayı çok mutluyum ve etkilendim çünkü bu, uzayın Türkiye için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Naja, Türkiye ile sanayi alanında kurumlar arası düzeyde işbirliğini ilerleteceklerini ve daha da güçlendireceklerini düşündüğünü belirtti.

Türkiye'yi geçmişte özellikle 1990'lı yıllarda birkaç kez ziyaret ettiğini ve ülkenin büyümeyle inanılmaz bir değişim geçirdiğini anlatan Naja, altyapısı nedeniyle gerçekten etkilendiğini ve Antalya'nın da güzel olduğunu dile getirdi.

Naja, ayrıca kongre sayesinde kolayca bir araya gelemeyeceği birçok insanla ve katılımcıyla görüşebildiğini anlatarak, "Bu görev, Türkiye için tamamen başarılı oldu. IAC, tamamen bir başarı. Bu nedenle Türkiye'ye bravo." dedi.

Kaynak: AA
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