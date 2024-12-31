Esed Ailesine Sahte Pasaport İddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esed Ailesine Sahte Pasaport İddiaları

Suriye'nin büyükelçiliği, Esed ailesinin sahte pasaportlarla ilgili işlemlerini durdurdu.

31.12.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ali Duğman, Lübnan'da yargılanan Esed ailesinden iki kişiye verilen sahte pasaportların büyükelçilikten çıkarılmadığını belirtti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Duğman, elçiliğin Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana pasaport vermediğini ifade etti.

Şam'daki göç idaresi ve pasaport yönetim sisteminin zarar gördüğüne dikkati çeken Duğman, Beşşar Esed'in kuzeninin eşi ve kızındaki sahte pasaportların Halep'te basıldığını söyledi.

Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd'in eşi Huzeym ve kızı Şems Esed, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Huzeym ve Şems Esed'in dosyasının sahte pasaportlarla ilgili olduğunu, yasanın uygulandığını ve dosyanın yargıya intikal ettiğini söylemişti.

Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Esed'in yakınlarına sahte pasaport verildiği şüphesi sebebiyle konsolosluk işlemlerini askıya almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Göçmenler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Suriye, beyrut, Yargı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esed Ailesine Sahte Pasaport İddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:31:59. #1.11#
SON DAKİKA: Esed Ailesine Sahte Pasaport İddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.