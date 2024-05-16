Esenler Belediyesi, atık eşyalar arasında bulunan altınları sahibine teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenler Belediyesi, atık eşyalar arasında bulunan altınları sahibine teslim etti

Esenler Belediyesi, atık eşyalar arasında bulunan altınları sahibine teslim etti

Esenler'de bir vatandaşın atık eşyalarıyla birlikte attığı altınlar, belediye ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Vatandaş, atıkların arasında bulunan altınları fark edince hemen belediyeyi arayarak durumu bildirdi. Esenler Belediyesi ekipleri, altınları sahibine teslim etti. Olay sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

16.05.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de vatandaşın bilmeyerek atık eşyayla birlikte attığı altınlar, belediye ekiplerince bulunarak kendisine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Nuran Cemal, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan evindeki fazla mobilya eşyasını sokağa bıraktı. Esenler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlık atık toplama ekibi de mobilya atıklarını araca yükleyerek götürdü.

Cemal, bir süre sonra atıklarla birlikte içerisinde altınların bulunduğu poşeti de sokağa attığını fark etti. Mobilya atıkları ve poşetin yerinden alındığını gören Cemal, hemen Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezini (ESTİM) aradı.

ESTİM görevlileri de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Ekipler, söz konusu adrese giderek, Nuran Cemal'e altınlarını teslim etti.

Cemal, sosyal medya hesabından Esenler Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Esenler, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler Belediyesi, atık eşyalar arasında bulunan altınları sahibine teslim etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:28:21. #1.11#
SON DAKİKA: Esenler Belediyesi, atık eşyalar arasında bulunan altınları sahibine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement