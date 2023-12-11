Esenler Belediyesi Gazze paneli düzenledi

Esenler Belediyesince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin güncel gelişmelerin konuşulduğu "Gazze İçin Ne Yapabilirim?" paneli düzenlendi.

Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gazeteci Nuriye Çakmak Çelik moderatörlüğünde düzenlenen panele yönetmen ve aktivist Tülay Gökçimen, Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh ve eğitimci yazar Yavuz Yiğit katıldı.

Gökçimen, yaptığı konuşmada, Gazze için yapılması gereken en öncelikli çalışmanın "kendini eğitmek" olduğunu söyledi.

Filistin'in haritadaki yerini, tarihini okumak ve öğrenmek gerektiğini belirten Gökçimen, "İkincisi işgalci, katil İsrail'i tanımalıyız. Yaptıklarını, tarihini öğrenmeli, vahşetlerini anlatabilmeliyiz." dedi.

Filistin konusunda daha aktif ve bilgili olmanın işgali engellemek için ön şart olduğuna dikkati çeken Gökçimen, kendisinin de sonradan hukuk okumaya başladığını, yabancı dil öğrenmek için büyük gayret sarf ettiğini bildirdi.

"Filmlerimi festivallere sokmaya çalışırken bile zorlandım"

Filistinli yönetmen Saleh ise Gazze'de yaşananları anlamak ve anlatmak için İsrail'in bu alandaki lobi ve propaganda çalışmalarını bilmek gerektiğini dile getirdi.

Saleh, İsrail'in yıllardır ürettiği filmlerle dünyaya yanlış bir Filistin algısı verdiğini belirterek, "Ben de buna karşı kendi filmlerim ve çalışmalarımla mücadele etmeye çalışıyorum. Filmlerimi festivallere sokmaya çalışırken bile zorlandım. Silaha karşı silah, fikre karşı fikir, filme karşı film ile mücadele etmek gerekiyor. İnsanların algılarını gerçeklerle uyuşturmak için sinemanın güçlü bir araç olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Eğitimci yazar Yiğit de sosyal medya başta olmak üzere, kirli ve yanlış bilgiyi yayan birçok kaynağın özellikle çocukları etkilediğini anlattı.

"Filistinlilerin topraklarını sattığı" gibi çürütülen iddiaların çocukların ve gençlerin zihinlerinde yer ettiğinin altını çizen Yiğit, doğru bilginin yayılması için eğitim kanallarının sağlıklı kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.