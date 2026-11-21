Esenler'de çıkan yangında 2 bina hasar gördü.

Nine Hatun Mahallesi 145. Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki binaya sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle her iki binada da hasar oluştu.